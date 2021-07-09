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Происшествия9 июля 2021 14:04

Житель Тверской области похитил знакомого и вывез в багажнике на карьер

Мужчина смог убежать и обратился в полицию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области Бежецким межрайонным следственным отделом регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Максатихинского района. Мужчину подозревают в похищении человека.

По версии следствия, вечером, 21 мая 2021 года, в деревне Кострецы Максатихинского района подозреваемый силой поместил знакомого в багажник своего автомобиля и вывез мужчину в безлюдный карьер поблизости с целью разбирательства с ним по поводу совершенной им кражи. Потерпевший смог убежать и скрылся в лесу.

Расследование уголовного дела продолжается.