Житель Тверской области похитил знакомого и вывез в багажнике на карьер

Возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области Бежецким межрайонным следственным отделом регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Максатихинского района. Мужчину подозревают в похищении человека.

По версии следствия, вечером, 21 мая 2021 года, в деревне Кострецы Максатихинского района подозреваемый силой поместил знакомого в багажник своего автомобиля и вывез мужчину в безлюдный карьер поблизости с целью разбирательства с ним по поводу совершенной им кражи. Потерпевший смог убежать и скрылся в лесу.

Расследование уголовного дела продолжается.