Губернатор Тверской области ответит на вопросы в прямом телеэфире

Губернатор Игорь Руденя ответит на вопросы о жизни региона в прямом эфире. Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы о жизни региона 8 июля в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В телестудии губернатор расскажет о ходе газификации в Верхневолжье, строительстве ключевых социальных объектов в Твери, а также о том, какие результаты показали одиннадцатиклассники на ЕГЭ.

Традиционно не обойдут стороной и тему коронавируса. В частности, губернатор расскажет, как идёт вакцинация жителей Тверской области от коронавирусной инфекции.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/7pmBTo1J7Gw и на сайте «Вести-Тверь».

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