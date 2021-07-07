Губернатор Тверской области ответит на вопросы в прямом телеэфире

Губернатор Игорь Руденя ответит на вопросы о жизни региона в прямом эфире.
Фото: ПТО
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы о жизни региона 8 июля в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В телестудии губернатор расскажет о ходе газификации в Верхневолжье, строительстве ключевых социальных объектов в Твери, а также о том, какие результаты показали одиннадцатиклассники на ЕГЭ.
Традиционно не обойдут стороной и тему коронавируса. В частности, губернатор расскажет, как идёт вакцинация жителей Тверской области от коронавирусной инфекции.
Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/7pmBTo1J7Gw и на сайте «Вести-Тверь».
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