В День семьи, любви и верности в Твери пройдут акции, концерты и мастер-классы

В Твери отметят День семьи, любви и верности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в 2021 году отмечается 8 июля. В этот же день с 2008 года отмечается День семьи, любви и верности. Он был учрежден в честь дня памяти святых.

Дата 8 июля считается одной из самых популярных среди молодоженов, а символом праздника является ромашка.

В Твери в этот день для горожан подготовлены праздничные мероприятия. В 12:00 начнется концертная программа в ДК "Химволокно", в 15:00 на праздник "Ромашковое настроение" приглашает ДК "Синтетик".

Для детей и взрослых в течение дня будут проходить акции и мастер-классы в библиотеках и досуговых центрах по месту жительства.

Часть мероприятий и презентаций пройдет онлайн. Подробную программу опубликовала на сайте администрация Твери.