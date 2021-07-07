Медоносные пчёлы заразились опасными заболеваниями в Тверской области

В Тверской области пчелы заразились опасным заболеванием
Фото: Олег УКЛАДОВ
Специалистами отдела серологии и паразитологии Тверской межобластной ветлаборатории в образце подмора пчел, доставленном из Калининского района, обнаружены возбудители варроатоза и нозематоза.
Заявку предоставило физическое лицо.
По информации специалистов, варроатозом болеют личинки, куколки и взрослые пчелы. Нозематоз - инвазионное заболевание взрослых пчел, маток и трутней, вызываемое одноклеточным простейшим Nozema apis Zander, паразитирующим в эпителиальных клетках средней кишки.
Оба заболевания являются карантинными и способны нанести огромный экономический ущерб пчеловодству.
Результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.