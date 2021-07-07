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Общество7 июля 2021 16:55

Медоносные пчёлы заразились опасными заболеваниями в Тверской области

Очаги инфекции выявлены в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пчелы заразились опасным заболеванием

В Тверской области пчелы заразились опасным заболеванием

Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалистами отдела серологии и паразитологии Тверской межобластной ветлаборатории в образце подмора пчел, доставленном из Калининского района, обнаружены возбудители варроатоза и нозематоза.

Заявку предоставило физическое лицо.

По информации специалистов, варроатозом болеют личинки, куколки и взрослые пчелы. Нозематоз - инвазионное заболевание взрослых пчел, маток и трутней, вызываемое одноклеточным простейшим Nozema apis Zander, паразитирующим в эпителиальных клетках средней кишки.

Оба заболевания являются карантинными и способны нанести огромный экономический ущерб пчеловодству.

Результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.