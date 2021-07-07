В Твери две женщины помогли вернуться домой потерявшемуся дедушке

Волонтеры проводили дедушку до дома Фото: ВПСО "Сова"

Случай произошел 5 июля на улице Карла Маркса в Твери. Две женщины заметили растерянного дедушку, который бродил неподалеку от жилых домов.

Прохожие расспросили пенсионера и поняли, что жедушка дезориентирован. Он назвал свои фамилию, имя и отчество, но объяснить, кто он такой и откуда пришел - так и не смог.

Женщины привели его к себе во двор, успокоили и позвонили волонтерам ВПСО "Сова".

- Дальше все было просто – волонтеры приехали на место и опросили дедушку, а инфорг Елена Вьюга через полицию установила его адрес. Уже через пять минут соседка нашего "потеряшки", искавшая его несколько часов по окрестным дворам, с радостью и облегчением подхватила под руку Николая Александровича, - рассказали волонтеры.

Дедушку и его спутницу волонтеры проводили до подъезда, а женщин поблагодарили за проявленные участие и внимание.