Два человека заболели клещевым бореллиозом в Тверской области

В Тверской области исследуют клещей, снятых с людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям. С начала сезона в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратилось 2800 человек, из них 805 детей. За неделю клещи покусали 143 человека, из них 42 ребенка. Зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом.

Клещей, снятых с людей, исследуют в лабораториях.

- За прошедшую неделю при исследовании клещей возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 21% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В регионе в местах отдыха детей проводятся акарицидные обработки. На 6 июля обработано более 435 га.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.