В Вышнем Волочке Тверской области продолжается реконструкция путепровода через ОЖД

Реконструкция объекта началась в 2019 году Фото: ПТО

В Вышнем Волочке Тверской области продолжается реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу.

Реконструкция началась в 2019 году, работы выполняет АО "РЖДстрой". Стоимость проекта 709 млн рублей.

В настоящее время на объекте выполнено устройство основных элементов искусственного сооружения, установлены опоры. Подрядчик заканчивает отсыпку насыпей подходов со стороны улиц Рабочая и Шмидта. Идет ремонт прилегающих улиц и местных проездов.

На объекте работает 12 единиц техники и 72 человека.

- Стоит задача создать современный объект транспортной инфраструктуры, рассчитанный, в том числе на движение большегрузного транспорта, - отметил губернатор Игорь Руденя.