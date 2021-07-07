В Тверской области заготавливают корма для животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области продолжается заготовка кормов для животноводства. В 2021 году аграриям предстоит провести скос трав на площади более 110,9 тыс. га и заготовить не менее 17,9 центнеров единиц грубых и сочных кормов на условную голову скота.

С имеющихся сейчас в хозяйствах площадей будет заготовлено 179,4 тыс. тонн сена, 140,8 тыс. тонн сенажа, 261,5 тыс. тонн силосной массы.

На начало июля травы скошены на площади 18,3 тыс. га, заготовлено 17,3 тыс. тонн сена, 23,8 тыс. тонн сенажа, 24,6 тыс. тонн силосной массы. Заготовлено 5,3 центнера грубых и сочных кормов.