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Происшествия7 июля 2021 14:14

Житель Тверской области полгода проведет в колонии за кражу алкоголя

Решение вынес суд
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина украл из магазина алкогольную продукцию

Мужчина украл из магазина алкогольную продукцию

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Удомельского городского округа осудили за кражу алкоголя из магазина. Преступление было совершено в Удомле.

Мужчина приехал помириться с сожительницей, зашел в местный магазин и украл алкогольную продукцию.

Обвиняемый был задержан. Суд признал гражданина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.