Житель Тверской области полгода проведет в колонии за кражу алкоголя

Мужчина украл из магазина алкогольную продукцию
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жителя Удомельского городского округа осудили за кражу алкоголя из магазина. Преступление было совершено в Удомле.
Мужчина приехал помириться с сожительницей, зашел в местный магазин и украл алкогольную продукцию.
Обвиняемый был задержан. Суд признал гражданина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор суда не вступил в законную силу.