Житель Тверской области полгода проведет в колонии за кражу алкоголя

Мужчина украл из магазина алкогольную продукцию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Удомельского городского округа осудили за кражу алкоголя из магазина. Преступление было совершено в Удомле.

Мужчина приехал помириться с сожительницей, зашел в местный магазин и украл алкогольную продукцию.

Обвиняемый был задержан. Суд признал гражданина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.