Открытый автомобиль угнал и бросил в лесу житель Тверской области

Мужчина угнал машину и бросил в лесу Фото: УМВД России по Тверской области

В Старицкий отдел полиции обратился 66-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его двора угнали автомобиль "ВАЗ" стоимостью более 80 000 рублей.

Машина была открыта, ключи торчали в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник, но далеко уехать не смог и бросил автомобиль в лесу, недалеко от деревни Покровское Старицкого района.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина рассказал, что хотел доехать до соседней деревни.

На фигуранта завели уголовное дело. Ведется следствие.