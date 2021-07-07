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Общество7 июля 2021 13:02

В трех школах Тверской области прокуратура нашла нарушения в организации питания детей

Виновные оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В школьных столовых выявлены нарушения

В школьных столовых выявлены нарушения

Фото: Вадим МАЦНЕВ

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверок в трех школах выявлены нарушения при организации питания учащихся.

Продукты в учреждения поставлялись без товаросопроводительной документации, суточные пробы не проводились, в холодильниках не было термометров.

Директорам школ внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, трое привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении ответственных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, выписаны штрафы на общую сумму 15 000 рублей. Нарушения устранены.