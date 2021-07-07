В Тверской области 7 июля коронавирусом заразились ещё 225 человек

Социальную дистанцию на отдыхе тверичане не соблюдают, а между тем рост заболевших коронавирусом в Тверской области продолжается. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

По данным на 7 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 225 человек.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 47 338 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 247 человек. Всего с начала пандемии 41762 жителя излечились от коронавируса. 1210 человек скончались. За минувшие сутки смертей 5 человек скончались от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 7 июля сделали 214 885 человек, за последние сутки – 6930 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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