Подросток отрезал себе четыре пальца на деревообрабатывающем предприятии в Тверской области

Подростка допустили к работе на деревообрабатывающем станке и он лишился четырёх пальцев - с указательного по мизинец. Фото: СУ СКР по Тверской области.

14-летний подросток (юноша 2007 года рождения) лишился четырёх пальцев на левой руке, работая на территории деревообрабатывающего предприятия в Осташкове Тверской области.

По данному факту организована доследственная проверка Следственным управлением СКР по Тверской области. Также, по поручению прокурора области Сергея Лежникова, проверку ведёт региональная прокуратура.

По имеющейся информации, 6 июля юноша пришёл на деревообрабатывающее предприятие со своим отчимом. Подростка допустили к работе на деревообрабатывающем станке и он лишился четырёх пальцев - с указательного по мизинец. Как сообщает региональный СКР, это произошло «в результате неосторожных действий».

С диагнозом «травматическая ампутация 2, 3, 4, 5 пальцев левой кисти» мальчика госпитализировали в Осташковскую ЦРБ.

Проверка следователей и прокуроров установит все подробности произошедшего, наличие вины взрослых и степень соблюдения мер безопасности на производстве.