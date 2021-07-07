Ориентировка от СУ СК РФ.

В Тверской области ищут опасного маньяка. Следствие просит помощи в установлении местонахождения мужчины, обвиняемого в совершении ряда убийств и изнасилований женщин в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Разыскивается за совершение особо тяжких преступлений разыскивается Андреев Валерий Николаевич 10.04.1957 года рождения.

Приметы разыскиваемого: рост 173 см., возраст 63 года, лицо овальное, нос: спинка - прямая, основание – горизонтальное, волосы: прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью, губы – тонкие, подбородок – прямой, ушные раковины – прилегающие.

Особые приметы: на верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку жёлтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из жёлтого металла.

Особая примета: на животе расположен шрам после операции (удаление язвы).

При себе может иметь водительское удостоверение 56 РА 083467 на своё имя.

Всех, кто располагает информацией о личности данного мужчины или обстоятельствах совершенного преступления, просьба сообщить по телефонам: 8 (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-932-850-04-00 или по тел. 02.

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