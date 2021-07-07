В посёлке Заволжский под Тверью на пешеходном переходе столкнулись большегруз и легковушка

Грузовик с полуприцепом столкнулся с легковым авто в Заволжском. Фото: Евгений Трофимов.

В районе пешеходного перехода на трассе М10 в посёлке Заволжский под Тверью произошло ДТП: столкнулись легковое авто и грузовик с пустым полуприцепом. Машины двигались в сторону Санкт-Петербурга.

О произошедшем "КП"-Тверь" сообщили очевидцы. О пострадавших и причинах аварии пока не известно. Пешеходов и скорой помощи рядом с местом аварии не было.

Судя по всему, большегруз врезался в легковое авто сзади, у последнего серьёзно помят багажник.