В Тверь прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

Ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре. Фото: поездпобеды.рф

На железнодорожный вокзал Твери прибыл "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная (то есть, обеспечивающая полный эффект присутствия) инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозиция, посвящённая вехам истории Великой Отечественной, размещена в восьми вагонах поезда.

Создатели этой уникальной выставки отмечают, что больше ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре. Эффект присутствия создают также 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов. При помощи видео, света и звука воссоздаются сцены воздушных сражений и танковых атак, представляются картины походной солдатской жизни или воспоминаний бойцов о мирном времени.

Чтобы побывать на выставке в "Поезде Победы", нужно зарегистрироваться на сайте. Всех, кто прошёл регистрацию, в назначенное время на Привокзальной площади Твери (около собора Александра Невского) будут ждать "Волонтёры Победы". Они проводят к поезду, который встал на стоянку в парке отстоя поездов.