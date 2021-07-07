В Бологовском районе Тверской области спасатели потушили лесной пожар

В Тверской области тушили лесной пожар Фото: Ольга Крыльцова

Сообщение о задымлении в лесном массиве в районе поселка Хотилово-2 в Бологовском районе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 6 июля.

На место ЧП убыли отделения ПСЧ №25, №61, №14 и №9, оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона.

- Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры не возникло, - сообщили в МЧС. - К ликвидации пожара привлекалось 32 человека, 12 единиц техники.

Пожар произошел на площади 0,5 га. Возгорание полностью ликвидировали в 21:33.