Игорь Руденя и Сергей Чемезов обсудили строительство детской областной больницы в Твери

В больнице будет создано 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое Фото: ПТО

В Москве губернатор Игорь Руденя и генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов обсудили возможность ускорения строительства детской областной клинической больницы в Твери.

Напомним, первый камень на стройплощадке Игорь Руденя и Сергей Чемезов заложили в июне прошлого года. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания «РТ-СоцСтрой».

По итогам встречи Сергей Чемезов дал необходимые поручения по увеличению объемов и повышению темпов строительных работ.

Новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь будет создано 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.