У предпринимателя из Тверской области изъяли более 2500 немаркированных пачек сигарет

Оперативники изъяли 2670 пачек сигарет различных наименований на сумму около 170 тысяч рублей. Фото: УМВД РФ по Тверской области.

Немаркированными сигаретами торговали в палатке на рынке в Пено (Осташковский район Тверской области). Незаконный бизнес вёл местный предприниматель - мужчина 52 лет. Продавала сигареты его работница, 43 летняя женщина, тоже жительница Пено.

Нарушение обнаружили сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Осташковский». Оперативники изъяли 2670 пачек сигарет различных наименований на сумму около 170 тысяч рублей. Сейчас правоохранители работают над установлением каналов поставки «левых» сигарет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере»,- сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Согласно УК, предпринимателю может грозить крупный денежный штраф либо даже лишение свободы на срок до шести лет.