Новый парк у Дворца бракосочений в Твери украсит скульптура Михаила Тверского и Анны Кашинской

Во Дворце бракосочетаний завершается ремонт Фото: ПТО

В Твери ищут подрядчика для благоустройства территории у Дворца бракосочетаний в Свободном переулке, 5. Дворец для торжественных церемоний разместится в здании бывшего автовокзала.

Перед парадным входом планируют разбить парк. Проект оценили в 9,4 млн рублей. Времени у будущего подрядчика не много. Работы нужно выполнить до конца августа 2021 года.

Ландшафтный план геометричен и предполагает установку лавочек, высадку декоративных деревьев, цветов и кустарников.

Парк украсит скульптура "Венчание Великого князя Михаила Ярославича Тверского и княгини Анны Дмитриевны Кашинской". Союз небесных покровителей Твери давно стал примером любви и верности.

Трехтонную бронзовую статую, высотой порядка трех метров, установят в центре. На ее изготовление объявлен отдельный аукцион. Подрядчику предлагают 13 млн 767 тысяч 500 рублей и готовое техзадание.

Так что фотографироваться можно будет не только в красивых интерьерах внутри, но и снаружи.