Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 18:07

На ремонт тротуаров на набережной реки Лазури в Твери потратят 24 миллиона рублей

Деньги выделят из городского бюджета
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери ищут подрядчика для ремонта тротуаров Фото: администрация Твери

В Твери ищут подрядчика для ремонта тротуаров Фото: администрация Твери

В Твери ищут подрядчика на ремонт тротуаров на набережной реки Лазури, вблизи строящегося мультимедийного парка "россия - моя история". Аукцион размещен на сайте Госзакупок 2 июля.

Максимальная цена контракта указана 24 287 449,20 рублей. Деньги выделяют из городского бюджета.

Ремонт запланирован на участке от Смоленского переулка до Московского шоссе.

Согласно аукционной документации, до 10 авуста будут проводиться земляные работы, до 20 октября должны быть выполнены основные работы.

Заявки принимаются до 12 июля.