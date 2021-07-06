На ремонт тротуаров на набережной реки Лазури в Твери потратят 24 миллиона рублей

В Твери ищут подрядчика для ремонта тротуаров Фото: администрация Твери

В Твери ищут подрядчика на ремонт тротуаров на набережной реки Лазури, вблизи строящегося мультимедийного парка "россия - моя история". Аукцион размещен на сайте Госзакупок 2 июля.

Максимальная цена контракта указана 24 287 449,20 рублей. Деньги выделяют из городского бюджета.

Ремонт запланирован на участке от Смоленского переулка до Московского шоссе.

Согласно аукционной документации, до 10 авуста будут проводиться земляные работы, до 20 октября должны быть выполнены основные работы.

Заявки принимаются до 12 июля.