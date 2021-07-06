В Тверской области потушили ландшафтный пожар

В Тверской области потушили лесной пожар Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

О задымлении в лесу в районе деревни Озерки в Западнодвинском муниципальном округе в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 6 июля, сообщил очевидец.

К тушению пожара были привлечены отделения ПСЧ №30, ДПК "Бенцы", оперативная группа Западнодвинского пожарно-спасательного гарнизона.

- Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры не возникало, - сообщили в пресс-службе ведомства. - К ликвидации привлекалось 26 человек, девять единиц техники.

Возгорание полностью ликвидировали в 10:00 утра.