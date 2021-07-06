В Твери заменят 1600 метров трубопровода

Во дворах Твери меняют трубы тепловых сетей Фото: администрация Твери

В Твери продолжается капитальный ремонт участков распределительных тепловых сетей. Работы идут на улицах Ржевской, Ерофеева и проспекте Николая Корыткова. Будет заменено более 1 600 метров трубопровода.

На работы выделено 11,6 млн рублей – из регионального и муниципального бюджетов. На проспекте Николая Корыткова работы ведутся между домами №14 и №22, в том числе отрезок, подающий тепло в здание школы №4. Всего замене подлежит 854,3 метра.

Во дворе между домом №5 по улице Ржевской и домом №6 по улице Маршала Будённого меняют трубы диаметром от 57 до 159 мм общей протяжённостью свыше 580 метров.

На улице Ерофеева ремонтируют участок в 186 метров, после ремонта сетей улучшится теплоснабжение жилых домов по улице Ерофеева и по проезду Швейников.

Работы идут во дворах, ограничений движения транспорта нет. Ремонт завершат до конца лета.