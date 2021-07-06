Жителей "Южного" в Твери предупредили о снижении параметров и качества холодной воды

Качество холодной воды может временно ухудшиться Фото: Анастасия РОМАНОВА

7 и 8 июля в микрорайоне "Южный" в Твери, а именно в домах №41, 45, 45 корп.1, 45 корп.2, 47 корп.1, 47 корп.2, 47 корп.3 по бульвару Гусева, №60 и 62 по улице Можайскго и на Левитана 42 и 46 будет понижено давление холодного водоснабжение и возможно ухудшение качества по органолептическим показателям (мутность, цветность, соержание железа). Об этом предупредило ООО "Тверь Водоканал".

С 20:00 7 июля 10:30 утра 8 июля коммунальщики будут проводить работы по подключению объекта "Новый город" на Левитана, 46 к системе холодного водоснабжения.

Неудобства могут испытывать жители микрорайонов "Южный", "Южный-Д"; "Брусилово", "Мамулино", поселка им. Крупской.