370 тысяч государственных и муниципальных услуг получили жители Тверской области в филиалах МФЦ

Услуги ЗАГС будут доступны в семи крупных филиалах МФЦ Фото: ПТО

В Тверской области с начала года филиалами МФЦ предоставлено более 370 тысяч государственных и муниципальных услуг населению. В расширенный список входят услуги Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, выдача водительских удостоверений.

С июля через МФЦ можно подать заявку на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. Жители Твери могут получить свидетельства о рождении и смерти.

До конца года данные услуги ЗАГС будут доступны в семи крупных филиалах области, а с января 2022-го – во всех районах.

- Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан, - считает губернатор Игорь Руденя.

Ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году составит 900 тысяч.