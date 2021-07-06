5 июля в Тверской области от коронавируса привились 5840 жителей

В Тверской области продолжается вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Вакцинировано 207 933 человека. 5 июля привились 5840 жителей.

Накануне в Тверскую область доставили новую партию вакцины - 6000 доз. В ближайшие две недели запланирована поставка еще более 43 тыс. доз.

Вакцинация проводится в 56 пунктах, а также без записи в торговых центрах Твери. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.