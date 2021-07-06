63-летний мужчина погиб при пожаре в Тверской области

При пожаре в жилом доме погиб мужчина Фото: Мария ОСИПОВА

Пожар произошел 4 июля в селе Ахматово в Молоковском районе Тверской области. В результате возгорания жилого дома погиб мужчина 1958 года рождения. Его труп был найден на месте происшествия.

По данному факту Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка. На место трагедии выезжали следователь и полиция. Опрошены очевидцы произошедшего.

- С целью установления точных причин возгорания и гибели человека назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.