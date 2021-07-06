В Тверской области мужчина задержан при попытке кражи электрокабеля

Злоумышленника задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Конаково сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался украсть с территории одного из объектов 20 метров электрокабеля.

Злоумышленником оказался неработающий ранее не судимый 30-летний житель Конаковского района.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны совместно с участковым задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции. Мужчина уже сознался в содеянном, на него завели уголовное дело по статье "Кража".