В Твери мужчина пытался заживо сжечь сожительницу

Следователи устанавливают обстоятельства преступления Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Преступление было совершено 5 июля на улице Зинаиды Коноплянниковой в Заволжском районе Твери. Из-за личной неприязни местный житель, находясь в состоянии опьянения, облил 45-летнюю сожительницу горючей жидкостью и поджег.

Фигурант скрылся, а пострадавшую успели доставить в больницу. У нее обожжено 80% тела, а также ожог дыхательных путей.

Мужчину задержали полицейские УМВД России по Тверской области по "горячим следам".

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "д", "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Ведется следствие.