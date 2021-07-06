В Тверской области 6 июля коронавирусом заразились ещё 222 человека

Количество больных коронавирусом в Тверской области по-прежнему растёт. Фото: ПТО

По данным на 6 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 222 человека.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 47 163 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 117 человек. Всего с начала пандемии 41515 жителей излечились от коронавируса. 125 человек скончались. За минувшие сутки смертей 6 человек скончались от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 6 июля сделали 207 933 человек, за последние сутки – 5840 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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