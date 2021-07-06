Предприятие Тверской области задолжало зарплату 21 работнику

На предприятии в Тверской области работники остались без зарпаты Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Рамешковского района в ходе проверки выявлено, что местное предприятие задолжало 21 работнику заработную плату на общую сумму свыше 292 тыс. рублей.

Генеральному директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокурором района в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей.

Задолженность по зарплате полностью погашена.