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Общество6 июля 2021 12:00

Предприятие Тверской области задолжало зарплату 21 работнику

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На предприятии в Тверской области работники остались без зарпаты

На предприятии в Тверской области работники остались без зарпаты

Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Рамешковского района в ходе проверки выявлено, что местное предприятие задолжало 21 работнику заработную плату на общую сумму свыше 292 тыс. рублей.

Генеральному директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокурором района в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей.

Задолженность по зарплате полностью погашена.