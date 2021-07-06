4587 семей получили подарки для новорожденных в Тверской области в 2021 году

Всего подарки получила 16 951 семья Верхневолжья Фото: Ирина ТАРАСОВА

4587 подарочных комплектов для новорожденных вручено с начала 2021 года семьям с детьми. Мера поддержки семей действует с 1 октября 2019 года и введена по инициативе губернатора Игоря Рудени. Всего за период вручен 16 951 подарок.

Коробку со всем необходимым выдают при рождении и регистрации младенца на территории Тверского региона.

В наборе - постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы для ухода за ребенком. Он выдается в срок до достижения ребенком возраста трех месяцев.

Комплекты можно получить при регистрации новорожденных органами ЗАГС Тверской области, а также в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» по месту жительства.