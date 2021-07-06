В Красном Холме пьяная женщина убила сожителя

Ведется расследование уголовного дела Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в убийстве сожителя.

По версии следствия, 2 июля, находясь в доме в деревне Слобода Краснохолмского района, пьяная женщина ударила ножом в грудь 53-летнего сожителя. От полученных травм мужчина умер.

Подозреваемая задержана, в ходе допроса призналась в преступлении и написала явку с повинной. Фигурантка заключена под стражу. Расследование продолжается.