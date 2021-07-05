25 семей с детьми получили выплаты на погашение ипотеки в Тверской области

Семьи получили выплаты на погашение ипотеки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тверской области в 2021 году 25 семей с детьми получили выплаты на погашение ипотеки. Возраст родителей, которые могут претендовать на выплату от 200 до 500 тыс. рублей, увеличен по инициативе губернатора Игоря Рудени. Получить деньги могут семьи, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в многодетных семьях – 40 лет.

Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям, родившим или усыновившим ребенка в период ипотеки. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

24 семьям уже перечислено по 200 тыс. рублей, одной семье – 300 тыс. рублей. 16 семей проживают в Твери, остальные - в районах.

Подробную информацию об условиях предоставления выплаты можно узнать по телефону Центра выплат "Тверская семья": 8 (4822) 45-24-74.