Новая партия вакцины поступила в Тверскую область Фото: ПТО

В Тверскую область 5 июля поступило 6000 доз вакцины от коронавируса. Обеспечен необходимый объем для проведения прививочной кампании.

- В ближайшие две недели запланирована поставка еще более 43 000 доз для вакцинации от COVID-19. До конца недели ожидается поставка еще 13 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции, - сообщили в оперштабе. По поручению губернатора Игоря Рудени министерством здравоохранения Тверской области ведется постоянный мониторинг наличия вакцины в прививочных пунктах.

На сегодняшний день в регионе вакцинирован 202 061 житель. За прошедшую неделю прививку сделали 31 565 человек.

Вакцинация проводится в 56 пунктах, а также без записи в торговых центрах Твери.