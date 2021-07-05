У "чёрного копателя" из Твери изъяли винтовки, гранаты, обрез и 120 боевых патронов

Четыре винтовки и обрез - далеко не весь арсенал, обнаруженный в гараже тверичанина. Фото: стоп-кадр с видео УМВД по Тверской области.

Полицейские задержали в Твери 44-летнего жителя областного центра, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. В гараже своего дома он прятал две гранаты, четыре винтовки, обрез, банку с порохом и пригодные для стрельбы патроны различного калибра для нарезного оружия, всего 120 штук.

По информации правоохранителей, мужчина десять лет является «чёрным копателем». Он ведёт раскопки в местах боевых действий времён Великой Отечественный. Трофеи он забирает и хранит в гараже, а также реставрирует найденные оружейные детали и собирает из них полноценное оружие.

«Дознавателем УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»», - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Мужчине может грозить лишение свободы на срок до четырёх лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.