Двое человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Тверской области

Автомобили столкнулись на четвёртом километре автодороги Стрельниково - Васильевский Мох. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП с пострадавшими произошло 5 июля на четвёртом километре автодороги Стрельниково - Васильевский Мох в Калининской районе Тверской области.

По информации областной Госавтоинспекции, столкнулись три автомобиля, марки не сообщаются. В аварии пострадали двое человек, угрозы жизни их травмы не представляют. Детей среди пострадавших нет.

Известно также, что все водители были трезвы.

Напоминаем о необходимости быть внимательными на дороге, строго следовать правилам дорожного движения и не садиться за руль в состоянии недосыпа или усталости.