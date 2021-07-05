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Общество5 июля 2021 18:12

На автодороге Торжок – Высокое – Берново – Старица в Тверской области кладут новый асфальт

Дорога является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья»
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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В 2021 году в эксплуатацию введут 259 километров отремонтированных дорог.

В 2021 году в эксплуатацию введут 259 километров отремонтированных дорог.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Тверской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Согласно информации регионального Правительства, практически завершён ремонт на участках автодорог Осташков – Селижарово – Ржев и «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино (Ржевский и Андреапольский районы). Готовность по состоянию на 5 июля составляет 95%.

В Торжокском районе ремонтируют дорогу Торжок – Высокое – Берново – Старица (подрядчик - ООО ТК «Руслан-1»). В текущем году здесь приведут в порядок участок длиной 33 километра. Сейчас строители снимают старый асфальт и готовятся к укладке нового.

Эта дорога - часть туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Она связывает север и юго-запад Тверской области.

Всего по нацпроекту в 2021 году в эксплуатацию введут 259 километров региональных дорог.