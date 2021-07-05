Передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Тверь 7 июля

"Поезд Победы" будет в Твери с 7 по 9 июля Фото: Иван Макеев

7 июля в Твери остановится передвижной музей "Поезд Победы". Это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозиция размещена в восьми вагонах, в каждом из которых отражена история Великой Отечественной войны.

Выставка имеет 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и воспоминания довоенного времени.

По мнению губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи.

Регистрация на посещение "Поезда Победы" открывается 6 июля. Поезд пробудет в Твери до 9 июля.

Посетителей на Привокзальной площади у собора Александра Невского встретят "Волонтёры Победы". Подходите за пять минут до назначенного времени.