На Ржевском мемориале в Тверской области открылась экспозиция к 100-летию маршала Виктора Куликова

С экспозицией музея ознакомились Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО

5 июля исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося военачальника, Героя Советского Союза, депутата Государственной Думы 3-го созыва, Почётного гражданина города Ржева Виктора Георгиевича Куликова.

На Ржевском мемориале по случаю памятной даты организована выставка. В экспозиции представлены личные вещи Маршала Куликова, переданные его внуком, жителями Орловской области, где он родился, советом стран Варшавского договора.

Виктор Куликов был Главнокомандующим вооруженными силами государств-участников Варшавского договора с 1977 по 1989 годы. Прошёл всю войну. В послевоенные годы проводил большую работу по признанию роли и места Ржевской битвы как одного из значимых сражений в истории Великой Отечественной войны, многое сделал для того, чтобы Ржев был удостоен звания «Город воинской славы».

В понедельник с экспозицией музея ознакомились Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, который находится в Тверской области с рабочим визитом, и губернатор Игорь Руденя. Почетные гости почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.