Женщину с психическим расстройством лишили водительских прав в Твери

Женщину лишили водительских прав через суд Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе проверки установлено, что местная жительница, имея медицинские противопоказания, получила водительское удостоверение с разрешенными категориями «В», «В1», «М» сроком действия до 24 апреля 2028 года.

У женщины выявлено психическое расстройство, что препятствует безопасному управлению транспортным средством.

Прокурором в суд направлено административное исковое заявление. Решением суда женщину лишили водительских прав и обязали сдать водительское удостоверение в УГИБДД России по Тверской области.

Решение суда не вступило в законную силу.