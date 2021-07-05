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Общество5 июля 2021 15:44

Женщину с психическим расстройством лишили водительских прав в Твери

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщину лишили водительских прав через суд

Женщину лишили водительских прав через суд

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе проверки установлено, что местная жительница, имея медицинские противопоказания, получила водительское удостоверение с разрешенными категориями «В», «В1», «М» сроком действия до 24 апреля 2028 года.

У женщины выявлено психическое расстройство, что препятствует безопасному управлению транспортным средством.

Прокурором в суд направлено административное исковое заявление. Решением суда женщину лишили водительских прав и обязали сдать водительское удостоверение в УГИБДД России по Тверской области.

Решение суда не вступило в законную силу.