В Твери ушла из жизни Заслуженный врач РФ Алевтина Царева

Алевтине Вячеславовне Царевой было 86 лет Фото: 7gkbtver.ru

1 июля 2021 года на 87-ом году жизни скончалась заведующая отделением микрохирургии глаза №1 ГБУЗ «ГКБ №7», Заслуженный врач Российской Федерации Алевтина Вячеславовна Царева. Об утрате сообщила администрация больницы.

Алевтина Вячеславовна работала в больнице с 1960 года, сначала врачом-окулистом, а с 1983 года по 2014 год - заведующей отделением микрохирургии глаза №1.

Долгое время она являлась главным офтальмологом Управления здравоохранения Твери. В 7-й больнице врач отработала 54 года.

- Талантливый руководитель и организатор пользовалась огромным уважением и авторитетом среди персонала больницы и пациентов, - вспоминают коллеги и выражают соболезнования родным.

Награждена знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами и благодарностями.

Прощание с Алевтиной Царевой состоится 6 июля в 12:00 у Владимирской церкви (в районе гимназии №8) в Твери.