Подросток самовольно ушел из смейного центра в Тверской области

Подросток пропал 4 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего воспитанника семейного центра Старицкого района Алексея Александровича Сергеева 2004 года рождения.

4 июля подросток самовольно покинул место пребывания и не выходит на связь.

Организованы поиски пропавшего. Его ищут следователи и полиция. Проведен осмотр места проживания несовершеннолетнего. Следов, указывающих на признаки преступления не обнаружено.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление: 8-930-179-00-69.