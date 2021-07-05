В Тверской области прививку от коронавируса сделали 88 013 граждан старше 60 лет

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

Оперативный штаб обнародовал новые данные по вакцинации в Тверской области.

На утро 5 июля в регионе вакцинирован 202 061 человек. Это 93,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 4 июля, от коронавируса привились 1634 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 182 897 вакцинированных гражданах.

Для коллективного иммунитета должно быть привито не менее 60 процентов населения региона.

Запись на вакцинацию во всех 56 пунктах ведётся по телефону 122.

Без записи можно вакцинироваться в торговых центрах.