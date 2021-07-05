Спортшколу в Тверской области оштрафовали за нарушения

Нарушения в спортшколе выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе проверки в местной спортивной школе выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических.

Прокурором района директору школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 6 000 рублей и предупреждения соответственно.

За нарушение санитарных норм выписаны штрафы на общую сумму более 10 000 рублей.

Постановления вступили в законную силу. Нарушения закона устранены.