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Происшествия5 июля 2021 13:24

Ночью в Твери произошло задымление на территории ТЦ "Восток"

На месте работали 40 человек
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В здании произошло задымление Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В здании произошло задымление Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении на втором этаже нежилого здания на улице Орджоникидзе, 51 (ТЦ "Восток) поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 23:53 вечера 4 июля. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, задымление произошло не в здании самого ТЦ, а в другом строении, расположенном на территории.

В 00:23 очаг был локализован, в 00:55 объявлена ликвидация. Помещения проветрили. В момент задымления людей внутри не было.

К тушению пожара привлекалось 40 человек и 13 единиц техники. Спасатели также проверили на наличие очага возгорание здание торгового центра.

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Пожар на территории ТЦ "Восток" в Твери
Пожар на территории ТЦ "Восток" в Твери