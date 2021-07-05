Ночью в Твери произошло задымление на территории ТЦ "Восток"

В здании произошло задымление Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении на втором этаже нежилого здания на улице Орджоникидзе, 51 (ТЦ "Восток) поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 23:53 вечера 4 июля. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, задымление произошло не в здании самого ТЦ, а в другом строении, расположенном на территории.

В 00:23 очаг был локализован, в 00:55 объявлена ликвидация. Помещения проветрили. В момент задымления людей внутри не было.

К тушению пожара привлекалось 40 человек и 13 единиц техники. Спасатели также проверили на наличие очага возгорание здание торгового центра.