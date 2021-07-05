Госавтоинспекторы в Тверской области остановили семилетнего мальчика на квадроцикле

Квадроцикл поместили на спецстоянку Фото: ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району

Утром, 4 июля, в деревне Черногубово Калининского района госавтоинспекторы остановаили квадроцикл "Мотоленд" под управлением семиленего мальчика.

Несовершеннолетний был отстранен от управления транспортным средством. Квадроцикл помещен на специализированную стоянку.

- В отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с не достижением возраста привлечения к административной ответственности, - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району.

Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.