В Тверской области 5 июля коронавирусом заразились ещё 223 человека

Число заболевших коронавирусом в Тверской области продолжает расти. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 5 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 223 человек.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 46 941 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 31 человек. В целом по региону 46 человек за сутки вылечились. Всего с начала пандемии 41338 жителей излечились от коронавируса. 1199 человек скончались. За минувшие сутки смертей от COVID-19 не зафиксировано. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 5 июля сделали 202 061 человек, за последние сутки – 1634 человека. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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