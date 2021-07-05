В Твери работник предприятия получил серьезную травму на производстве

Следователи проводят проверку по факту ЧП
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
В Твери следователи Московского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области начали проверку по факту ЧП на предприятиии ООО "ТВЕРСКОЙ МОНОЛИТ".
Установлено, что работник предприятия упал и получил серьезную травму живота в результате неудовлетворительной организации производства труда. Это выявила ранее в ходе проверки Трудовая инспекция Тверской области.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.