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Происшествия5 июля 2021 11:35

В Твери работник предприятия получил серьезную травму на производстве

Следователи начали проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку по факту ЧП

Следователи проводят проверку по факту ЧП

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери следователи Московского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области начали проверку по факту ЧП на предприятиии ООО "ТВЕРСКОЙ МОНОЛИТ".

Установлено, что работник предприятия упал и получил серьезную травму живота в результате неудовлетворительной организации производства труда. Это выявила ранее в ходе проверки Трудовая инспекция Тверской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.