Двое детей опрокинулись на квадроцикле в Тверской области

Дети обратились в больницу с травмами Фото: УГИБДД России по Тверской области

Днем, 4 июля, 10-летний мальчик без разрешение взял у деда квадроцикл марки «Avantis Forester» без регистрационных знаков и поехал кататься.

Вместе с ним на пассажирском сидении поехала 11-летняя девочка. В 150 метрах от 5-го км автодороги Новошино-2-е Моховое-Вахонино, Конаковского района на грунтовой дороге мальчик дал задний ход, но не справился с управлением и опрокинулся.

С травмами оба ребенка обратились в медицинское учреждение.